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Аякс - Бавария 3:3 видео голов и обзор матча ЛЧ

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Бавария и Аякс выдали яркий заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.

Аякс - Бавария: видео голов
Аякс - Бавария: видео голов
Getty Images

Аякс на свое поле принимал Баварию в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок был эффектным - шесть голов, два удаления, два гола с пенальти и один автогол, а завершилась встреча вничью - 3:3.

Смотрите видео голов и обзор матча Аякс - Бавария:

Аякс — Бавария 3:3
Голы: Тадич, 61, 82 (с пенальти), Зюле, 90 (автогол) — Левандовски, 13, 87 (с пенальти), Коман, 90

Аякс: Онана, Вебер, де Лигт, Блинд, Мазрауи, Зиеш, де Йонг, Тадич, ван де Бек (Дольберг, 78), Нерес (Хунтелар, 89), Тальяфико

Бавария: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих, Гнабри (Алькантара, 62), Горетцка (Саншеш, 89), Рибери (Коман, 71), Рафинья, Мюллер, Левандовски

Предупреждения: Киммих, Рафинья, де Лигт, Блинд, Тальяфико

Удаления: Вебер, 67 — Мюллер, 75

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Теги: Аякс, Бавария, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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