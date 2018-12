Болельщик Ливерпуля пересказал своему слепому другу гол Салаха, чтобы ему было еще радостнее

Ливерпуль, благодаря минимальной домашней победе над Наполи в заключительном матче группового этапа, пробился в плей-офф турнира.

Единственный гол в матче забил форвард мерсисайдцев Мохамед Салах. От радости на ноги вскочил весь Анфилд.

Среди фанатов Ливерпуля в этот момент был один слепой болельщик, который не смог увидеть гол. Тогда к нему наклонился его приятель и на ухо рассказал, как именно забил египтянин.

This blind fan celebrating Salah’s goal after his friend tells him about the play is amazing!



The beautiful game ❤️ pic.twitter.com/4EKJJ1k2Et