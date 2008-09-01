Левандовски - лучший бомбардир группового этапа Лиги чемпионов
Форвард Баварии Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов.
Благодаря дублю в игре с Аяксом (3:3), футболист записал на свой счет восемь голов и обогнал по этому показателю нападающего Барселоны Лионеля Месси, у которого шесть забитых мячей.
[#LDC🏆] Les meilleurs buteurs en Champions League cette saison— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 12 декабря 2018 г.
1️⃣ Lewandowski🇵🇱 : 8⚽️
2️⃣ Messi🇦🇷 : 6⚽️
3️⃣ Dzeko🇧🇦 : 5⚽️
3️⃣ Tadić🇷🇸 : 5⚽️
3️⃣ Kramaric🇭🇷 : 5⚽️
3️⃣ Marega🇲🇱 : 5⚽️
3️⃣ Neymar🇧🇷 : 5⚽️
3️⃣ Dybala🇦🇷 : 5⚽️ pic.twitter.com/FRBvmzT7cb
Стоит отметить, что впервые с сезона-2014/15 лучшим бомбардиром группового этапа стал не Криштиану Роналду или Лионель Месси. Тогда больше всех забил Луис Адриано - 9 голов за Шахтер.
Кроме того, статистически это худший сезон Роналду в ЛЧ с сезона-2008/09, когда в составе МЮ на групповой стадии турнира португалец не забил ни одного гола. В этом году на его счету всего один забитый мяч.
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