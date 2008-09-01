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Левандовски - лучший бомбардир группового этапа Лиги чемпионов

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Поляк отметился восемью забитыми мячами.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Форвард Баварии Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов.

Благодаря дублю в игре с Аяксом (3:3), футболист записал на свой счет восемь голов и обогнал по этому показателю нападающего Барселоны Лионеля Месси, у которого шесть забитых мячей.

Стоит отметить, что впервые с сезона-2014/15 лучшим бомбардиром группового этапа стал не Криштиану Роналду или Лионель Месси. Тогда больше всех забил Луис Адриано - 9 голов за Шахтер.

Кроме того, статистически это худший сезон Роналду в ЛЧ с сезона-2008/09, когда в составе МЮ на групповой стадии турнира португалец не забил ни одного гола. В этом году на его счету всего один забитый мяч.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус, Роберт Левандовски, Бавария
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