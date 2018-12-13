Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ультрас Динамо объяснили свое поведение на матче Шахтер – Лион

Комментариев: 6
Активные болельщики заявили, что город всегда будет бело-синим.
НСК Олимпийский
НСК Олимпийский
iSport.ua

12 декабря в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер принимал Лион. Матч проходил в Киеве на НСК Олимпийский.

Перед стартовым свистком на трибунах начались беспорядки, сопровождающиеся взрывами петард, киданием фаеров на поле и выкриками “Динамо“.

Кроме того, ультрас киевского Динамо WBC вывесили баннер “Шахтер, вам тут не рады“ и таким образом обратились к донецкому клубу и его президенту Ринату Ахметову.

“Шахтер и его владелец должны помнить, что в нашем городе им не рады. Киев всегда будет бело-синим“, - сказано в обращении.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Лион, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: facebook.com

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  13.12.2018, 12:43
Оценка:  +1
гость
Динамовские фанаты и в лучшие времена были нациками и быдлом ...В принципе такие абрикосы внесли значимый вклад в раскол страны .
xМIBx    13.12.2018, 12:23
Оценка:  0
xМIBx
динамовские ультра всегда были фашистским быдлом. К сожалению.
SAId    13.12.2018, 12:27
Оценка:  -2
SAId
ты головушкой давно страдаеш???или раша тудей каждый день смотриш??
Aндрей**    13.12.2018, 12:45
Оценка:  0
Aндрей**
Да в Динамо вообще неадекватные. Дебилы, пусть смотрят как их Динамо с Карпатами играет. На большее они не тянут к сожалению. Эх такую команду угробили.
гость  (аноним)  13.12.2018, 12:15
Оценка:  +1
гость
Быдло исключительно динамовские ультрас
нафнаф    13.12.2018, 11:19
Оценка:  -5
нафнаф
Футбол игра для быдла
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь