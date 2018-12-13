Ультрас Динамо объяснили свое поведение на матче Шахтер – Лион

Активные болельщики заявили, что город всегда будет бело-синим.

12 декабря в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер принимал Лион. Матч проходил в Киеве на НСК Олимпийский.

Перед стартовым свистком на трибунах начались беспорядки, сопровождающиеся взрывами петард, киданием фаеров на поле и выкриками “Динамо“.

Кроме того, ультрас киевского Динамо WBC вывесили баннер “Шахтер, вам тут не рады“ и таким образом обратились к донецкому клубу и его президенту Ринату Ахметову.

“Шахтер и его владелец должны помнить, что в нашем городе им не рады. Киев всегда будет бело-синим“, - сказано в обращении.