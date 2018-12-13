Фонсека: Мы понимаем, что могли пройти дальше

Португальский специалист сожалеет, что его команда не смогла порадовать болельщиков.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал результат поединка с Лионом (1:1), который состоялся в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Ничья не позволила “горнякам“ выйти в плей-офф турнира, поэтому Шахтер продолжит выступления в Лиге Европы.

"Какие эмоции я испытываю? Некоторая печаль, потому что мы были очень близки к своей цели. Мы играли против сильной команды. Мы увидели очень хорошо просчитанный, хорошо сбалансированный футбол со стороны обеих команд. Сумев забить мы получили преимущество, которое не смогли удержать. Гол Лиона - это плод индивидуальной работы Фекира, великолепный гол. В то же время я чувствую, что мы могли добиться лучшего результата. И поэтому мы расстроены. Мы понимаем, что могли пройти дальше.

Какой был план на игру и как его выполнила команда? Да, наша стратегия дала свои результаты, но все завершилось в моменте, когда гениально сыграл Фекир. Тем не менее, мы смогли контролировать Лион. У нас была цель забить гол и мы ее достигли. Конечно, когда мы пропустили нам пришлось больше рисковать - мы начали играть в два нападающих, но Лион - опытная команда и они сумели удержать счет.

Атмосфера на стадионе была фантастической. Меня это очень растрогало. Сегодня на стадион пришло много людей. Думаю, это были не только болельщики Шахтера. Они нас фантастически поддерживали. Мы хотим поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли и создали прекрасную атмосферу. Болельщики поддерживали нас всю игру, к сожалению, мы не смогли их порадовать", - сказал Фонсека в эфире Футбол 1/2.