Команда еще не готова к соперникам уровня Ливерпуля: реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов

Вашему вниманию самые интересные высказывания пользователей социальной сети Twitter по итогам матча Шахтера против Лиона.

Шахтер принимал Лион в матче 6-ого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч завершился вничью, чего хватило Лиону для выхода в плей-офф. Шахтер же, которому необходима была только победа, отправился в Лигу Европы.

Представляем вашему вниманию реакцию пользователей социальной сети Twitter после матча Шахтер - Лион:

А насчёт игры.. может даже и к лучшему что Шахтер попал в ЛЕ.. команда ещё не готова к соперникам уровня условного Ливерпуля.. а в ЛЕ ещё побороться за что-то можно🤔😑 — Санчо (@Kv1ten) 12 декабря 2018 г.

Манчестер Сити пустил Шахтёр в Лигу Европы, а Рома ЦСКА нет. Слюшай, кто такой этот Рома, а? — S.Kharitonov-senior (@bugor_ua) 12 декабря 2018 г.

Интершум доносящийся со стадиона «Олимпийский» во время трансляции по тв матча «Шахтёр - Лион,по ощущениям отбрасывает в начало 2000х.С дудками,свистом и редкими криками любителей футбола.Правда газону надо отдать должное,в то время это бы уже было похоже на болото. pic.twitter.com/1r2nOD1g0b — Roman Sonar (@romansonar) 12 декабря 2018 г.

Все посливали. Кроме Сити. Шахтер не наиграл на плей-офф. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 12 декабря 2018 г.

Ну что, Шахтёр сыграл с Лионом 1:1, результат который не очень нас всех обрадовал, в 1/8 финала Лиги Чемпионов мы не попали. НО! У меня нет претензий к игрокам Шахтёра. Да, сегодня по моментам Лион был лучшим, создал на много больше голевых моментов,.. https://t.co/toUmBFExNy — Олег (@fcsd__1936) 12 декабря 2018 г.

Жаль Шахтер :( Как и Наполи вчера. Печалька. — Tomy Lee (@tomylee789) 12 декабря 2018 г.

Оплески менеджменту Шахтаря за 38 тисяч на НСК в далеко не теплу пору року! Ліон закономірно переміг, якість гравців на рівень вищий. Шахтарю терміново треба вирішувати проблеми у захисті — Роман Бебех (@roman_bebekh) 12 декабря 2018 г.

Чтобы Шахтер вышел в плей-офф ЛЧ с такими игроками как Виктор Коваленко должно случится настоящее чудо! — Ross Grubi (@andersen7s) 12 декабря 2018 г.

оООчеень обидно за шахтер

совсем чуть не хватило для победы — джэйсu |зно (@Di_FBarca) 12 декабря 2018 г.

Смотрите также видео голов матча Шахтер - Лион.