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Команда еще не готова к соперникам уровня Ливерпуля: реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов

Комментариев: 1
Вашему вниманию самые интересные высказывания пользователей социальной сети Twitter по итогам матча Шахтера против Лиона.
Марлос
Марлос
shakhtar.com

Шахтер принимал Лион в матче 6-ого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч завершился вничью, чего хватило Лиону для выхода в плей-офф. Шахтер же, которому необходима была только победа, отправился в Лигу Европы.

Представляем вашему вниманию реакцию пользователей социальной сети Twitter после матча Шахтер - Лион:

Смотрите также видео голов матча Шахтер - Лион.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, реакция соцсетей, Шахтер, Лион
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Источник: twiter.com

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  13.12.2018, 10:05
Оценка:  -2
гость
Поздравляем Лион с закономерной победой! уровень кротов без помощи судей - примерно равено мариуполю!
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