Команда еще не готова к соперникам уровня Ливерпуля: реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Шахтер принимал Лион в матче 6-ого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч завершился вничью, чего хватило Лиону для выхода в плей-офф. Шахтер же, которому необходима была только победа, отправился в Лигу Европы.
Представляем вашему вниманию реакцию пользователей социальной сети Twitter после матча Шахтер - Лион:
А насчёт игры.. может даже и к лучшему что Шахтер попал в ЛЕ.. команда ещё не готова к соперникам уровня условного Ливерпуля.. а в ЛЕ ещё побороться за что-то можно🤔😑— Санчо (@Kv1ten) 12 декабря 2018 г.
Манчестер Сити пустил Шахтёр в Лигу Европы, а Рома ЦСКА нет. Слюшай, кто такой этот Рома, а?— S.Kharitonov-senior (@bugor_ua) 12 декабря 2018 г.
Интершум доносящийся со стадиона «Олимпийский» во время трансляции по тв матча «Шахтёр - Лион,по ощущениям отбрасывает в начало 2000х.С дудками,свистом и редкими криками любителей футбола.Правда газону надо отдать должное,в то время это бы уже было похоже на болото. pic.twitter.com/1r2nOD1g0b— Roman Sonar (@romansonar) 12 декабря 2018 г.
Все посливали. Кроме Сити. Шахтер не наиграл на плей-офф.— Андрей Колесник (@and_kolesnik) 12 декабря 2018 г.
Ну что, Шахтёр сыграл с Лионом 1:1, результат который не очень нас всех обрадовал, в 1/8 финала Лиги Чемпионов мы не попали. НО! У меня нет претензий к игрокам Шахтёра. Да, сегодня по моментам Лион был лучшим, создал на много больше голевых моментов,.. https://t.co/toUmBFExNy— Олег (@fcsd__1936) 12 декабря 2018 г.
Жаль Шахтер :( Как и Наполи вчера. Печалька.— Tomy Lee (@tomylee789) 12 декабря 2018 г.
Оплески менеджменту Шахтаря за 38 тисяч на НСК в далеко не теплу пору року! Ліон закономірно переміг, якість гравців на рівень вищий. Шахтарю терміново треба вирішувати проблеми у захисті— Роман Бебех (@roman_bebekh) 12 декабря 2018 г.
Чтобы Шахтер вышел в плей-офф ЛЧ с такими игроками как Виктор Коваленко должно случится настоящее чудо!— Ross Grubi (@andersen7s) 12 декабря 2018 г.
оООчеень обидно за шахтер— джэйсu |зно (@Di_FBarca) 12 декабря 2018 г.
совсем чуть не хватило для победы
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