Определились все участники 1/8 Лиги чемпионов

Обыграв Шахтер Лион стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов.

В среду, 12 декабря состоялись решающие матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер не смог обыграть Лион, что не позволило донецкому клубу выйти в следующий этап. Таким образом, украинские клубы в плей-офф Лиги чемпионов не представлены.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов:

Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Тоттенхэм (все - Англия), Атлетико, Барселона, Реал (все - Испания), Бавария, Боруссия, Шальке (все - Германия), Рома, Ювентус (оба - Италия), ПСЖ и Лион (оба — Франция). Аякс (Голландия), Порту (Португалия).

Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в понедельник, 17 декабря.