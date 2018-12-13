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Шахтер - Лион 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Комментариев: 2
Лион не пустил Шахтер в плей-офф Лиги чемпионов.

Шахтер принимал Лион в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился вничью, чего хватило Лиону для выхода в следующий этап. Шахтер же, которому необходима была победа, [[link_local link_article_id="722122"]]отправился в Лигу Европы[[/link_local]].

Смотри видео обзор матча Шахтер - Лион:

Шахтер - Лион 1:1

Голы: Мораес, 22 - Фекир, 65.

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Коваленко (Кайоде, 84), Тайсон - Мораес.

Лион: Лопеш - Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди - Тусар, Ауар - Фекир (Дюбуа, 89) - Траоре (Ндомбеле, 71), Депай (Дембеле, 80).

Предупреждения: Болбат - Марсал, Фекир

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Теги: Шахтер, Лион, Лига Чемпионов
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.12.2018, 09:34
Оценка:  0
гость
шахтер чемпон - по нырянию в бетон!
гость  (аноним)  13.12.2018, 09:33
Оценка:  0
гость
как судья денег не взял так у кротов игра на результат не идет...
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