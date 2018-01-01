Шахтер не сумел обыграть Лион и вылетел из Лиги чемпионов

Донецкий клуб не удержал победный для себя счет в домашнем матче с Лионом.

Донецкий Шахтер не сумел в домашнем матче обыграть французский Лион в борьбе за путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Несмотря на обильный снегопад, который должен был быть в диковинку гостям, именно они на первых минутах завладели инициативой и провели пару хороших атак. В дебюте встречи Фекир попробовал запустить мяч за шиворот Пятову ударом с центра поля, вот только Андрей это развитие событий предугадал и легко справился с угрозой.

Спустя несколько минут тот же Фекир попытался закрутить мяч в левый верхний угол Пятова, но попытка завершилась промахом.

Лион продолжал нагнетать и вот уже Ауар отдал утонченную передачу в штрафную на ход Траоре, тот вышел один на один с Пятовым, но голкипер Шахтера выставил ногу и отразил угрозу.

А на 22-й минуте Шахтер неожиданно для всех забил. До "верного" разыгрывали мяч подопечные Фонсеки у чужой штрафной, а завершилось все удачным разворотом корпуса от Марлоса и точной передачей на ход Исмаили. Левый защитник знал, кого надо искать в штрафной соперника передачей и отправил мяч в ноги Мораесу, которого оставили без опеки на границе вратарской. Удар у Жуниора получился довольно простым, но предельно точным.

Пропущенный гол не обескуражил Лион, который продолжал идти вперед. Хозяевам поля пришлось понервничать несколько раз во время дальних ударов Траоре, Депая, Тете и Фекира. К счастью, все они оказались неточными.

Остро было в дополнительное время к первому тайму, когда вперва Менди ударом в одно касание завершал передачу от лицевой линии в исполнении Фекира. Чудом мяч не оказался в неприкрытом правом верхнем угле ворот Пятова. Сразу после этого Пятову пришлось делает сейвы после ударов Фекира и Траоре.

Начался второй тайм с возможности забить у Мораеса. Денайер ошибся в своей штрафной, сбросив мяч под удар нападающему "горняков", но сам же заблокировал удар форварда.

Потом игра пошла по сценарию первого тайма и было понятно, что "горнякам" будет непросто удержать свои ворота. В итоге гол Лион забил на 65-й минуте. Защитники Шахтера позволили Фекиру принять мяч и пробить в дальнюю девятку. Пятов был бессилен.

Сделав счет комф ортным для себя, Лион отошел в оборону и успешно сдержал все атаки Шахтера. Фактически у "горняков" был лишь один момент, чтобы вырвать победу. На 82-й минуте Исмаили получил мяч в штрафной соперника после передачи от Майкона, но не смог переиграть голкипера в игре один на один.

Ничья 1:1 выгодна Лиону, который впервые за 6 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а Шахтер отправляется в Лигу Европы благодаря победе Ман Сити над Хоффенхаймом.

Шахтер — Лион 1:1

Голы: Мораес, 22 — Фекир, 65



Шахтер: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Коваленко (Кайоде, 84), Тайсон — Мораес.



Лион: Лопеш — Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди — Тусар, Ауар — Фекир (Дюбуа, 89) — Траоре (Ндомбеле, 71), Депай (Дембеле, 80).

Предупреждения: Болбат — Марсал, Фекир