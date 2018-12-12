Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нацполиция задержала 27 человек за провокацию перед матчем Шахтер – Лион

Комментариев: 0
Нарушителей доставили в отделение полиции.
НСК Олимпийский
НСК Олимпийский
www.facebook.com/olympic.nsc

Сегодня перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион на НСК Олимпийский возле станции метро у стадиона были задержаны 27 человек, сообщает Национальная полиция города Киев.

Нарушители провоцировали полицию, говорили нецензурные слова в их адрес, пытались ударить пеший патруль, расшатывали оградительные турникеты, и не реагировали на замечания полиции.

Всех задержанных доставили в отделение полиции.

Поделись:
Теги: футбол, Лиги чемпионов, Шахтер, Лион, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: kyiv.npu.gov.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь