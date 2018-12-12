Нацполиция задержала 27 человек за провокацию перед матчем Шахтер – Лион

Нарушителей доставили в отделение полиции.

Сегодня перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион на НСК Олимпийский возле станции метро у стадиона были задержаны 27 человек, сообщает Национальная полиция города Киев.

Нарушители провоцировали полицию, говорили нецензурные слова в их адрес, пытались ударить пеший патруль, расшатывали оградительные турникеты, и не реагировали на замечания полиции.

Всех задержанных доставили в отделение полиции.