Нацполиция задержала 27 человек за провокацию перед матчем Шахтер – Лион
Нарушителей доставили в отделение полиции.
Сегодня перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион на НСК Олимпийский возле станции метро у стадиона были задержаны 27 человек, сообщает Национальная полиция города Киев.
Нарушители провоцировали полицию, говорили нецензурные слова в их адрес, пытались ударить пеший патруль, расшатывали оградительные турникеты, и не реагировали на замечания полиции.
Всех задержанных доставили в отделение полиции.
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