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Шахтер – Лион: стартовые составы

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Донецкий Шахтер принимает французский Лион в рамках 6-ого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шахтер - Лион: стартовые составы
Шахтер - Лион: стартовые составы
Getty Images

Шахтер и Лион определились со стартовыми составами на матч финального тура группового раунда Лиги чемпионов.

Шахтер: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Ракицкий, Патрик, Веллингтон Нем, Болбат, Кайоде.

Лион: Лопес, Денайер, Марсело, Оар, Менди, Маркал, Тусар, Тете, Депай, Траоре, Фекир.

Запасные: Горгелен, Террье, Дембеле, Дюбуа, Шейх, Ндомбеле, Ндиайе.

Напомним, что поединок стартует в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Лион
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