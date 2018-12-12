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Клопп рассказал, какого соперника в плей-офф хотят видеть фанаты мерсисайдцев

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Сам специалист заявил, что ему все равно.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
www.independent.co.uk

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп cказал, что болельщики его клуба хотят втретится с французским ПСЖ.

“Я знаю, что многие наши болельщики хотят встречи с ПСЖ в плей-офф. Но мы не говорим, что так и будет, этого просто хотят наши фанаты. Поэтому мы просто будем ждать результатов жеребьевки. До конца матча с Наполи я был не уверен, что мы вообще попадем в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь мы здесь. Я не могу требовать встречи с какой-то определенной командой. Мне все равно. Мы заняли второе место в группе, поэтому нам точно достанется сложный соперник“, - цитирует немецкого специалиста Goal.

Напомним, Ливерпуль победил Наполи по счетом 1:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Юрген Клопп, Лига чемпионов, ПСЖ
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Источник: goal

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