Клопп рассказал, какого соперника в плей-офф хотят видеть фанаты мерсисайдцев

Сам специалист заявил, что ему все равно.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп cказал, что болельщики его клуба хотят втретится с французским ПСЖ.

“Я знаю, что многие наши болельщики хотят встречи с ПСЖ в плей-офф. Но мы не говорим, что так и будет, этого просто хотят наши фанаты. Поэтому мы просто будем ждать результатов жеребьевки. До конца матча с Наполи я был не уверен, что мы вообще попадем в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь мы здесь. Я не могу требовать встречи с какой-то определенной командой. Мне все равно. Мы заняли второе место в группе, поэтому нам точно достанется сложный соперник“, - цитирует немецкого специалиста Goal.

Напомним, Ливерпуль победил Наполи по счетом 1:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.