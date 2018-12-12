Фонсека: Если бы мне предложили выбрать, то я предпочел бы играть в Донецке

Португалец признался, что футболистов сложно мотивировать на матчи УПЛ.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека накануне матча 6-ого тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о работе тренерского штаба.

“Иногда очень тяжело мотивировать моих футболистов на матчи УПЛ, ведь на наши матчи ходит не так много фанатов, как хотелось бы. Да и в целом ситуация не из легких и для тренерского штаба. Сейчас мы находимся в Киеве - это прекрасный город. Однако, если бы мне предложили выбрать, то я, конечно, предпочел бы играть дома, в Донецке“, - цитирует португальского специалиста CNN.

Напомним, поединок Шахтер - Лион состоится сегодня, 12 декабря в Киеве на НСК Олимпийский. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на нашем сайте.