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Шахтер завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА

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В заключительном матче Шахтер U-19 сыграл вничью с Лионом.
Шахтер U-19 не сумел выиграть у сверстников из Лиона
Шахтер U-19 не сумел выиграть у сверстников из Лиона
ФК Шахтер

Команда Шахтера U-19 провела заключительный матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА против Лиона в Киеве на стадионе имени Банникова.

Игроки донецкого клуба сумели открыть счет во втором тайме, однако на последних минутах пропустили гол и завершили матч вничью.

Таким образом, “горняки“ завершили выступления в турнире, не одержав ни одной победы и заняв последнее место в квартете.

Шахтер – Лион 1:1
Голы: Кащук, 59 – Гриффитц, 90+4

Шахтер: Трубин, Холод, Муравский, Бондарь, Рудавский, Приходько (Судаков, 70), Чех, Кащук (Кобылянский, 90+3), Бондаренко, Мудрик (Библик, 88), Кулаков

Напомним, уже сегодня, 12 декабря, основная команда Шахтера сыграет с Лионом в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов, в котором будет разыграна последняя путевка в плей-офф.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Шахтер, U-19, Юношеская лига УЕФА, футбол, Лион
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