Клопп: В УЕФА думали, что продолжат турнир без Ливерпуля, но не в этот раз

Наставник Ливерпуля прокомментировал выход своих подопечных в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

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"Салах забил невероятный гол, а Алиссон сделал потрясающий сэйв, я не представляю, как он это совершил. Безусловно, мы могли бы забить больше, но момент Мане уже не имел значения для положения в турнирной таблице. Это был потрясающий матч, было много контратак, но мы были готовы.

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Вероятно, в УЕФА уже думали, что они могут продолжить турнир без Ливерпуля, но не в этот раз. Мы могли вылететь из турнира после матча в Неаполе, когда заслуживали поражения, но не сегодня, когда заслужили победу", - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, Ливерпуль добыл минимальную победу над Наполи и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Вашему вниманию также видео гола и обзор матча Ливерпуль - Наполи.