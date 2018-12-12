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Аякс – Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Аякс – Бавария в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Аякс – Бавария от букмекеров
Прогноз на матч Аякс – Бавария от букмекеров
Getty Images

В среду, 12 декабря, Бавария сыграет на выезде с Аяксом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. В этом матче определится, с какой строчки команды отправятся в плей-офф турнира.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "красных" с коэффициентом 2,0, а на клуб из Нидерландов – 3,8. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Баварии можно поставить с коэффициентом 1,95, а на победу Аякса – 3,7.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Аякс – Бавария состоится 12 декабря в городе Амстердам на стадионе Йохан Кройфф Арена. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Аякс, Бавария, Лига Чемпионов, прогноз, ставки букмекеров, футбол
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