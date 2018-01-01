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Галатасарай - Порту 2:3 видео голов и обзор матча ЛЧ

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Порту и Галатасарай выдали яркий матч в заключительном туре группового этапа.

Галатасарай - Порту: видео голов
Галатасарай - Порту: видео голов
twitter.com/fcporto

В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Галатасарай принимал лидеров группы – Порту. Турки провели яркий матч, но не сумели выиграть, однако благодаря минимальной победе Шальке над Локомотивом сумели пробиться в Лигу Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Галатасарай - Порту:

Галатасарай – Порту 2:3
Голы: Фегули, 45+1 (пен), Дердийок, 65 – Фелипе, 17, Марега, 42 (пен), Оливейра, 57

Галатасарай: Муслера – Мариано, Майкон, Азиз, Озан, Нагатомо – Ндийайе, Донк (Оньекуру, 46), Фернандо – Фегули (Челик, 90), Дердийок, Родригес.

Порту: Касильяс – М. Перейра, Фелипе, Лейте, Теллес – Оливейра (Авазьем, 82), Данилу, Эррера, Эранани (Жорж, 73) – Марега, Адриан (А. Перейра, 72).

Предупреждения: Фернандо (87) – Марега (87)

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Теги: Галатасарай, Порту, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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