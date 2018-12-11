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Барселона - Тоттенхэм 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Барселона и Тоттенхэм сыграли вничью в заключительном матче группового этапа ЛЧ.

Барселона - Тоттенхэм: видео голов
Барселона - Тоттенхэм: видео голов
Getty Images

Каталонская Барселона в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимала Тоттенхэм. Команды не сумели выявить победителя, однако "шпоры" сохранили вторую строчку в группе и вышли в плей-офф турнира.

Вашему вниманию видеообзор матча Барселона - Тоттенхэм:

Барселона - Тоттенхэм 1:1
Голы: Дембеле, 7 - Моура, 85

Барселона: Силлессен - Семеду, Вермален, Ленгле, Миранда - Артур, Аленья, Ракитич (С. Бускетс, 46) - Дембеле (Д. Суарес, 76), Эль-Хаддади (Месси, 63), Коутиньо.

Тоттенхэм: Льорис - Уокер-Питерс (Ламела, 60), Алдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Уинкс - Эриксен, Алли, Сон (Моура, 71) - Кейн.

Предупреждения: Семеду - Уокер-Питерс 

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Теги: Барселона, Тоттенхэм, Лига Чемпионов, футбол, видео голов, обзор матча
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