Барселона - Тоттенхэм 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Барселона и Тоттенхэм сыграли вничью в заключительном матче группового этапа ЛЧ.
Каталонская Барселона в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимала Тоттенхэм. Команды не сумели выявить победителя, однако "шпоры" сохранили вторую строчку в группе и вышли в плей-офф турнира.
Вашему вниманию видеообзор матча Барселона - Тоттенхэм:
Барселона - Тоттенхэм 1:1
Голы: Дембеле, 7 - Моура, 85
Барселона: Силлессен - Семеду, Вермален, Ленгле, Миранда - Артур, Аленья, Ракитич (С. Бускетс, 46) - Дембеле (Д. Суарес, 76), Эль-Хаддади (Месси, 63), Коутиньо.
Тоттенхэм: Льорис - Уокер-Питерс (Ламела, 60), Алдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Уинкс - Эриксен, Алли, Сон (Моура, 71) - Кейн.
Предупреждения: Семеду - Уокер-Питерс
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