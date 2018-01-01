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Ливерпуль - Наполи 1:0 видео гола и обзор матча ЛЧ

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Ливерпуль вырвал у Наполи путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Ливерпуль - Наполи: видео гола
Ливерпуль - Наполи: видео гола
Getty Images

Английский Ливерпуль на своем поле сумел выиграть у Наполи и обеспечить себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите видео гола и обзор матча Ливерпуль - Наполи:

Ливерпуль - Наполи 1:0
Гол: Салах, 34

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Ловрен, 90), Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 85) - Салах, Фирмино (Кейта, 79), Мане

Наполи: Оспина - Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 70) - Аллан, Гамшик, Руис (Зьелински, 62) - Кальехон, Мертенс (Милик, 67), Инсинье

Предупреждения: ван Дейк, Салах, Робертсон, Мане - Кулибали

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Теги: Ливерпуль, Наполи, Лига Чемпионов, видео гола, обзор матча, футбол
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