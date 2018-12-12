Определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

Шахтер и Лион разыграют последнюю путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Во вторник, 11-го декабря, прошли матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент известны уже 15 участников плей-офф еврокубкового турнира. Последнюю путевку в следующую стадию разыграют между собой Шахтер и Лион 12 декабря.

Таким образов, в плей-офф Лиги чемпионов сыграют: Боруссия, Атлетико, Барселона, Тоттенхэм, Ливерпуль, ПСЖ, Порту, Шальке, Бавария, Аякс, Манчестер Сити, Реал, Рома, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в понедельник, 17-го декабря.

Еще 6 клубов по итогам прошедших матчей отправились в 1/16 финала Лиги Европы: Брюгге, Интер, Наполи, Галатасарай, Бенфика и Валенсия.

Смотрите турнирные таблицы групп Лиги чемпионов.