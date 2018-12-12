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Определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

Комментариев: 2
Шахтер и Лион разыграют последнюю путевку в плей-офф Лиги чемпионов.
Ливерпуль вырвал путевку в плей-офф Лиги чемпионов
Ливерпуль вырвал путевку в плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images

Во вторник, 11-го декабря, прошли матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент известны уже 15 участников плей-офф еврокубкового турнира. Последнюю путевку в следующую стадию разыграют между собой Шахтер и Лион 12 декабря.

Таким образов, в плей-офф Лиги чемпионов сыграют: Боруссия, Атлетико, Барселона, Тоттенхэм, Ливерпуль, ПСЖ, Порту, Шальке, Бавария, Аякс, Манчестер Сити, Реал, Рома, Ювентус и Манчестер Юнайтед. 

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в понедельник, 17-го декабря.

Еще 6 клубов по итогам прошедших матчей отправились в 1/16 финала Лиги Европы: Брюгге, Интер, Наполи, Галатасарай, Бенфика и Валенсия. 

Смотрите турнирные таблицы групп Лиги чемпионов.

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Теги: Лига Чемпионов, футбол, плей-офф
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Комментариев (2)
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Alcoolique    12.12.2018, 09:31
Оценка:  0
Alcoolique
надеюсь Лион унизит кротобазу...
Духовный_скреп    12.12.2018, 08:47
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Сегодня Шахта оденет на кукан лягушатников.
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