Донецкий Шахтер сыграет решающий матч группового этапа Лиги чемпионов.

В очном противостоянии донецкого Шахтера и французского Лиона определится последний участник плей-офф Лиги чемпионов, при этом поражение может оставить “горняков“ и вовсе без еврокубков.

Расклад следующий: у Лиона семь очков, у Шахтера – пять, у Хоффенхайма – три. Хоффенхайму нужно выигрывать у немотивированного Манчестер Сити, и это может испортить жизнь Шахтеру, но если “горняки“ нацеливаются на плей-офф Лиги чемпионов, то все в их руках. Нужно лишь одержать домашнюю победу.

Матч должен был пройти на ОСК Металлист в Харькове, однако УЕФА решил перенести игру на киевский НСК Олимпийский из-за введения в Украине военного положения. При этом во Франции сейчас более опасно и на этих выходных из-за протестов были перенесены игры чемпионата, в том числе матч Лиона.

Шахтер может даже выиграть от этого “переезда“, ведь “горняки“ живут в Киеве, а рекламу матчу создали такую по городу, что все киевляне в курсе об игре и многие из них придут на трибуны. Тем более, к этому призывает даже президент Динамо Игорь Суркис. Как результат за сутки до матча проданы 30 тысяч билетов.

Накануне игры

На выходных перед игрой с Лионом Шахтер уверенно переиграл Мариуполь (3:0) и завершил первую часть чемпионата Украины на первом месте, так что “горняки“ к поединку подходят в хорошем настроении.

Лион, как говорилось выше, гостевой матч Лиги 1 против Тулузы так и не сыграли из-за беспорядков во Франции. С одной стороны, они получили возможность отдохнуть, но в другой, не сказать, что Шахтер потратил много сил с Мариуполем.

Есть позитивные новости из лазарета. Защитник Ярослав Ракицкий, у которого был сломан палец ноги, вернулся к тренировкам в общей группе. Кроме защитника к полноценным занятиям приступил лидер “горняков“ Тайсон.

Отдельно продолжают работать защитник Иван Ордец и бразильский хавбек Дентиньо, который получил повреждение в прошлом туре чемпионата Украины.

Игры между собой

В матче первого круга команды расписали ничью 2:2, при этом Шахтер вел по ходу игры со счетом 2:0, однако не удержал преимущество.

Слова

Пауло Фонсека (наставник Шахтера):

Нам предстоит сыграть против сильнейшего соперника. За год они проиграли, по-моему, всего два матча на выезде. Но мы верим в успех. В футболе нет ничего невозможного. Все игроки будут мотивированы решить задачу, а наша задача — это победа и выход в плей-офф ЛЧ. Если говорить о преимуществах, то Лион устроит ничья. Нас — только победа. Это единственное преимущество в нашем противостоянии. Схема Шахтера? Вам придется подождать до завтра. Сейчас карты не раскрою. Мы подготовили свою лучшую схему и полностью готовы к поединку.

Бруно Генезио (наставник Лиона):

В матче с Шахтером мы должны атаковать и играть в свой футбол, а не считать очки — это лучший способ пройти в плей-офф. Игра с Шахтером решающая игра для нас. Мы должны быть хладнокровны. Шахтер любит контролировать мяч. У них хорошая комбинационная игра. Также у них сильные в индивидуальном плане футболисты, но у нас есть все качества, чтобы обыграть их

Арбитр матча

Встречу доверили обслуживать 45-летнему нидерландцу Бьорну Кейперсу. Кейперс однажды судил поединок Шахтера. Это был полуфинальный матч Лиги Европы в 2016 году с Севильей, где “горняки“ уступили 1:3 в Испании.

Прогноз на матч

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне номинальных хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 2,14, а на французов – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Майкон — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес

Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Морель – Тете, Тузар, Ауар, Менди – Фекир – Траоре, Депай

Поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Лион состоится 12 декабря на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.