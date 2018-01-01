Црвена Звезда - ПСЖ 1:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

ПСЖ без проблем обыграл Црвену Звезду в заключительном матче группового этапа ЛЧ.

Црвена Звезда - ПСЖ: видео голов Getty Images

Црвена Звезда в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимала ПСЖ. Гости весь матч доминировали на поле и выиграли встречу, а благодаря поражению Наполи в игре с Ливерпулем в параллельном матче группы вышли в плей-офф с первого места.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Црвена Звезда - ПСЖ:

Црвена Звезда - ПСЖ 1:4

Голы: Гобелич, 56 - Кавани, 10, Неймар, 40, Маркиньос, 74, Мбаппе, 90+2

Црвена Звезда: Борьян - Стойкович, Гобелич, Дегенек, Родич - Йованчич, Чаушич - Бен-Набуан, Марин (Йовелич, 86), Симич (Эбесилио, 72) - Павков (Боачи, 72)

ПСЖ: Буффон - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Верратти (Рабио, 83), Маркиньос - Мбаппе, Неймар, Ди Мария (Дракслер, 88) - Кавани

Предупреждения: Борьян, Павков, Стойкович - Керер, Бернат