Барселона и Тоттенхэм сильнейшего не определили

На Камп Ноу завершился матч 6-го тура групповой стадии ЛЧ между Барселоной и Тоттенхэмом.

Барселона и Тоттенхэм не определили сильнейшего в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Согласно букмекерским котировкам, больше шансов на успех в поединке имела хозяйская команда, но за час до игры наставник "сине-гранатовых" Вальверде объявил экспериментальную стартовую "одиннадцатку", что автоматом делало "шпор" фаворитами. Это неудивительно, ведь каталонский клуб уже после пятого тура гарантировал себе первую строчку в группе.

А вот Тоттенхэму нужно было сыграть как минимум не хуже Интера, чтобы весной услышать гимн Лиги чемпионов. Однако у подопечных Почеттино, мягко говоря, ничего не клеилось. Самым опасным моментом у лондонцев был выход Сона на свидание с Силлессеном после классной передачи Эриксена, но кореец не сумел переиграть голкипера.

Барселона же открыла счет в матче сразу – уже на 7 минуте Дембеле воспользовался оплошностью Уокер-Петерса, а затем продемонстрировал индивидуальную технику и точно пробил по воротам.

Также можно вспомнить удар Коутиньо под занавес первого тайма, после чего снаряд угодил в штангу.

Во второй половине англичане заметно добавили, однако им все равно чего-то не хватало, чтобы результативно завершать свои атаки и сравнять счет на табло. Мешал им и Силлессен, который выручал раз за разом выручал "блау-гранос".

Под конец встречи подстегнула новость и из Италии, где Интер отыгрался в поединке с ПСВ, а при таком раскладе именно они проходили бы дальше.

Ситуацию спас вышедший на замену Лукас – бразилец получил прострел от Кейна и, подстроившись под мяч, замкнул пас.

Таким образом, и Интер, и Тоттенхэм завершили свои встречи с одинаковым результатом – 1:1, что никак не повлияло на турнирные расклады – "шпоры" остались вторыми, а итальянцы – третьими.

Барселона – Тоттенхэм 1:1

Голы: Дембеле, 7 – Моура, 85

Барселона: Силлессен – Семеду, Вермален, Ленгле, Миранда – Артур, Аленья, Ракитич (С. Бускетс, 46) – Дембеле (Д. Суарес, 76), Эль-Хаддади (Месси, 63), Коутиньо

Тоттенхэм: Льорис – Уокер-Питерс (Ламела, 60), Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Сиссоко, Уинкс – Эриксен, Алли, Сон (Моура, 71) – Кейн

Предупреждения: Семеду – Уокер-Питерс