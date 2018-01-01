Ливерпуль в ярком матче выбил Наполи с Лиги чемпионов

Минимальная победа с массой моментов вывела Ливерпуль в 1/8 финала ЛЧ.

Английский Ливерпуль, который является действующим финалистом Лиги чемпионов, сумел пробиться в 1/8 финала, минимально дома обыграв Наполи.

Фактически в этом поединке определялся участник прей-офф, поскольку в параллельном матче ПСЖ с первых минут одержал преимущество в матче с Црвеной Звездой и не упускал нужный счет до финального свистка.

Команды выдали отличный поединок с высокими скоростями и обилием голевых моментов, но зрители увидели всего один мяч.

Лучше матч начали игроки Наполи и на 8-й минуте Гамшик мог забивать, но мяч после его удара прошел над перекладиной.

С 15-й минуты Ливерпуль завладел инициативой, стал играть первым номером, но при доминировании на поле, моментов у ворот Оспины было немного. Правда, чтобы забить хватило и того, что было.

Салах в конце первого тайма получил передачу в штрафной, грамотно оттеснил защитника и с острого угла послал мяч в сетку впритирку со штангой.

Во втором тайме зрители наблюдали открытый футбол. Вперед шел Ливерпуль, но счет диктовал необходимость атаковать и Наполи.

При этом, более опасные моменты были у Ливерпуля: Салах в начале тайма не попал в ближний угол после перехвата мяча, а в середине тайма он же не сумел реализовать выход один на один. Между этими моментами Милнер прошел в штрафной защитника, но не попал в дальний угол.

Больше всего моментов “транжирил“ Мане. Он после прострела с фланга без помех попал в Оспину, пробивая с трех метров, а спустя несколько минут он же с линии вратарской не попал в пустые ворота. Он же в концовке матча не реализовал выход один на один.

У Наполи хороший момент был у Кальехона, но он не сумел отправить мяч в ворота на 79-й минуте после отличной передачи на дальнюю штангу. Но лучший момент был у Милика на второй компенсированной минуте, когда он остановил мяч в штрафной и сразу пробил с нескольких метров, но попал в Алиссона. Этот гол мог отправить Ливерпуль в Лигу Европы, а так туда отправляется Наполи.

Ливерпуль - Наполи 1:0

Гол: Салах, 34

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Ловрен, 90), Матип, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 85) — Салах, Фирмино (Кейта, 79), Мане

Наполи: Оспина — Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 70) — Аллан, Гамшик, Руис (Зьелински, 62) — Кальехон, Мертенс (Милик, 67), Инсинье

Предупреждения: ван Дейк, Салах, Робертсон, Мане — Кулибали