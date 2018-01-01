Манчестер Сити – Хоффенхайм: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Манчестер Сити – Хоффенхайм в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Манчестер Сити – Хоффенхайм от букмекеров Getty Images

Манчестер Сити 12 декабря сыграет дома с Хоффенхаймом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “горожан“ с коэффициентом 1,22, а на немцев – 13,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 7,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Манчестер Сити можно поставить с коэффициентом 1,2, а на победу Хоффенхайма – 13,0.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити – Хоффенхайм состоится 12 декабря на стадионе Этихад. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.