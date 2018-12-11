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Степаненко: Наша главная задача - выход в Лигу чемпионов

Комментариев: 1
Игрок Шахтера ответил на вопросы журналистов накануне матча с Лионом.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФК Шахтер

Завтра, 12 декабря, на НСК Олимпийский донецкий Шахтер сыграет с Лионом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тарас Степаненко ответил на вопросы представителей СМИ накануне поединка.

“Мы оказались в такой ситуации, что можем на что-то рассчитывать только если будем выигрывать матч за матчем. Обыграли Хоффенхайм, теперь вот игра с Лионом. Это невероятно важный матч для нас и мы к нему готовы.

Наша главная задача - это выход в Лигу чемпионов. Даже думать не будем о том, чтобы сыграть вничью и опуститься в Лигу Европы.

Как играется без Фреда? Фред - очень сильный футболист, но после его ухода тренер разрешает мне подключаться к атаке.

Не имеет значения, в какой раздевалке на НСК Олимпийский мы будем размещаться, важнее то, что продано уже около 30 тысяч билетов, что у нас будет поддержка на этом важном матче“, - сказал Степаненко.

Поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится 12 декабря на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. 

Екатерина Бедан специально для iSport.ua

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Тарас Степаненко, Шахтер, Лион
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
big-pronto36    11.12.2018, 21:25
Оценка:  -1
big-pronto36
Ваша главная задача широко раздвинуть ноги, кроты вонючие!!!!!!
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