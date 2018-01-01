Янг Бойз – Ювентус: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
Букмекеры определили фаворита матча Янг Бойз – Ювентус в рамках Лиги чемпионов.
Ювентус 12 декабря сыграет на выезде с Янг Бойз в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу “черно-белых“ с коэффициентом 1,44, а на швейцарцев – 8,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,75.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Ювентуса можно поставить с коэффициентом 1,42, а на победу Янг Бойз – 8,0.
Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Янг Бойз – Ювентус состоится 12 декабря в городе Берн на стадионе Стад де Сюисс. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
Полная версия правил