Наставник "горняков" прокомментировал предстоящий матч с Лионом.

Завтра, 12 декабря, на НСК Олимпийский донецкий Шахтер сыграет с Лионом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер команды Паулу Фонсека пообщался с журналистами накануне решающего для его команды поединка.

“Я хочу поблагодарить за возможность провести матч в славном городе Киев, и искренне хочу поблагодарить Динамо и президента клуба за возможность играть здесь.

Когда возникла такая ситуация, что мы не смогли провести поединок на своем стадионе, президент Динамо первым поднял руку и предложил помощь. Мы показываем, что футбол - это место для мира. Мое искреннее большое спасибо Динамо и президенту Динамо. Я тронут до глубины сердца.

На самом деле Лион играет в три центральных защитника, и я верю, что завтра они будут играть в такой же футбол. Что касается нашей игры, то вам придется дождаться завтрашнего дня, чтобы узнать, какую тактику мы будем применять.

Марлос, Тайсон и Ракицкий смогут сыграть завтра.

Мы играем в таком турнире, как Лига чемпионов, и хрупкости нашей команды выходили на поверхность, а соперники этим пользовались. Мы работаем над улучшением своей игры, и постараемся завтра не пропустить“, - сказал португальский специалист.

“Я верю, что завтра все игроки будут выкладываться на все сто процентов и приложат максимум усилий для победы. Я верю в наших игроков, верю в нашу команду и верю в победу“, - подытожил Фонсека.

Поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится 12 декабря на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Екатерина Бедан специально для iSport.ua