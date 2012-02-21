Реал Мадрид – ЦСКА Москва: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Реал Мадрид сыграет с московским ЦСКА 12 декабря в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Реал Мадрид – ЦСКА Москва.

Реал Мадрид сыграет дома с московским ЦСКА в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "сливочных" с коэффициентом 1,14, а на россиян – 17,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 7,5.

После пяти игр подопечные Солари обеспечили себе первое место в группе G. У ЦСКА, в свою очередь, 4 очка и последняя позиция квартета. Для того, чтобы сыграть весной в Лиге Европы, "армейцам" обязательно нужно брать очки в этом матче и надеяться на благоприятный счет в параллельной встрече Виктория Пльзень – Рома.

Последние игры Реала:

09.12.18 (Примера) Уэска – Реал 0:1

06.12.18 (Кубок Испании) Реал – Мелилла 6:1

01.12.18 (Примера) Реал – Валенсия 2:0

27.11.18 (ЛЧ) Рома – Реал 0:2

24.11.18 (Примера) Эйбар – Реал 3:0

Последние игры ЦСКА:

08.12.18 (РПЛ) ЦСКА – Енисей 2:1

02.12.18 (РПЛ) Ростов – ЦСКА 0:0

27.11.18 (ЛЧ) ЦСКА – Виктория Пльзень 1:2

23.11.18 (РПЛ) Ахмат – ЦСКА 0:2

11.11.18 (РПЛ) ЦСКА – Зенит 2:0

Последние очные встречи:

02.10.18 (ЛЧ) ЦСКА – Реал 1:0

14.03.12 (ЛЧ) Реал – ЦСКА 4:1

21.02.12 (ЛЧ) ЦСКА – Реал 1:1

Отметим, встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Реал – ЦСКА состоится в городе Мадрид на стадионе Сантьяго Бернабеу.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 12 декабря, начиная с 19:55 по киевскому времени.