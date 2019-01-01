Реал Мадрид – ЦСКА Москва: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Реал Мадрид – ЦСКА Москва в рамках Лиги чемпионов.

В среду, 12 декабря, мадридский Реал на своем поле примет московский ЦСКА в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “сливочных“ с коэффициентом 1,14, а на россиян – 17,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 7,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф мадридского Реала можно поставить с коэффициентом 1,18, а на победу ЦСКА – 17,0.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Реал – ЦСКА состоится 12 декабря в городе Мадрид на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.