Пять интриг последнего тура еврокубковых турниров

Узнай, на какие матчи обратить внимание на этой неделе в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

На групповом этапе еврокубков командам осталось сделать последний шаг – ближайшие три дня пройдут под знаком большого футбола, после чего мы узнаем всех участников плей-офф.

В Лиге чемпионов неизвестными остаются четыре участника 1/8 финала, а претендентов на путевку в плей-офф семь, в то время как в Лиге Европы вакантны 11 мест.

Выделяем самые интересные противостояния ближайших футбольных дней:

Горячая битва в Киеве

Самый интересный матч для нас – поединок чемпиона Украины донецкого Шахтера против Лиона. В очном противостоянии определится участник плей-офф, при этом поражение может оставить "горняков" и вовсе без еврокубков. Расклад следующий: у Лиона семь очков, у Шахтера - пять, у Хоффенхайма – три.

Нас наверняка ждет открытый футбол – Шахтеру нужно рисковать и идти вперед, а Лион исповедует атакующий футбол. В пяти предыдущих встречах французы забивали минимум два мяча.

Стоит отметить, что игра перенесена в Киев из-за того, что Лион побоялся лететь в Харьков, где объявлен военный стан. При этом во Франции сейчас более опасно и на этих выходных из-за протестов были перенесены игры чемпионата, в том числе матч Лиона.

Матч Шахтер - Лион пройдет в среду, 12 декабря. Начало матча в 22:00.

Финалист пролетит мимо плей-офф?

В первом туре Ливерпуль обыграл ПСЖ, а Наполи потерял очки в Белграде. В тот момент показалось, что финалист прошлого сезона без труда выйдет в плей-офф. Но у команды Клоппа что-то пошло не так – если в чемпионате Англии Ливерпуль не проигрывает, то в Лиге чемпионов уступил трижды.

Перед последним туром красные отстают на три очка от итальянцев и на два - от французов. Играть придется хоть и дома, но с Наполи Карло Анчелотти. Чем закончится этот матч для британцев?

Матч Ливерпуль - Наполи пройдет во вторник, 11 декабря. Начало матча в 22:00.

Лондон останется без Лиги чемпионов?

После завершения прошлого сезона в Лондоне стартовала рекламная акция нового стадиона Тоттенхэма – клуб рекламировал стадион, как единственное место в столице Великобритании, где будет Лига чемпионов.

Стадион так и не ввели в эксплуатацию, а Тоттенхэм находится на грани вылета из Лиги чемпионов. У команды Почеттино столько же очков, сколько и у Интера, но им играть с Барселоной на Камп Ноу.

Тотенхэму нужно набрать как минимум то же количество очков, сколько Интер возьмет в параллельном матче с ПСВ. С другой стороны, и Барселона, и ПСВ уже потеряли турнирную мотивацию, так что шансы примерно равны.

Матч Барселона - Тоттенхэм пройдет во вторник, 11 декабря. Начало матча в 22:00.

Если Месси сыграет, то станет ли он лучшим?

Лионель Месси из пяти матчей Барселоны в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов сыграл трижды. В этих матчах он забил шесть голов и все три раза признавался лучшим игроком тура.

Продолжится ли серия Месси в этом туре или учитывая отсутствие мотивации у Барселоны (каталонцы досрочно выиграли группу), аргентинец будет смотреть игру со скамейки запасных или вообще с трибуны?

12 очков может не гарантировать евровесну

Впервые в истории еврокубков 12 набранных очков в групповом этапе могут оставить клуб без евровесны.

В группе J Лиги Европы после пяти туров ни одна команда не гарантировала себе место в плей-офф. У Краснодара 12 очков, у Севильи и Стандарта – по 9.

Главным претендентом на то, чтобы стать первым таким неудачником является Стандард, которому в шестом туре надо выиграть и надеяться на осечку Севильи. Либо надеяться, что Краснодар проиграет испанцам в шесть мячей или больше.

Схожая ситуация была в сезоне 2013/14. Тогда Наполи, дортмундская Боруссия и Арсенал тоже набрали по 12 очков, но Наполи остался на третьем месте по дополнительным показателям. Правда, было это в Лиге чемпионов, поэтому итальянский клуб отправился в Лигу Европы.

Матчи пройдут в четверг, 13 декабря.