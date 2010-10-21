Ливерпуль – Наполи 1:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Во вторник, 11 декабря, Ливерпуль на своем поле сыграет с Наполи в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Клоппа с коэффициентом 1,6, а на итальянцев – 4,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.
После пяти игр в активе Ливерпуля 6 баллов и третья позиция в группе C. Наполи, в свою очередь, набрал 9 очков и занимает первое место. Таким образом, чтобы сыграть весной в ЛЧ, англичан устроит либо победа со счетом 1:0, либо любая другая победа, но с разницей в два мяча.
Последние игры Ливерпуля:
08.12.18 (АПЛ) Борнмут – Ливерпуль 0:4
05.12.18 (АПЛ) Бернли – Ливерпуль 1:3
02.12.18 (АПЛ) Ливерпуль – Эвертон 1:0
28.11.18 (ЛЧ) ПСЖ – Ливерпуль 2:1
24.11.18 (АПЛ) Уотфорд – Ливерпуль 0:3
Последние игры Наполи:
08.12.18 (Серия А) Наполи – Фрозиноне 4:0
03.12.18 (Серия А) Аталанта – Наполи 1:2
28.11.18 (ЛЧ) Наполи – Црвена Звезда 3:1
25.11.18 (Серия А) Наполи – Кьево 0:0
10.11.18 (Серия А) Дженоа – Наполи 1:2
Последние очные встречи:
03.10.18 (ЛЧ) Наполи – Ливерпуль 1:0
04.08.18 (ТОВ) Ливерпуль – Наполи 5:0
04.11.10 (ЛЕ) Ливерпуль – Наполи 3:1
21.10.10 (ЛЕ) Наполи – Ливерпуль 0:0
Отметим, встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль – Наполи состоится на стадионе Энфилд.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 11 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени.
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