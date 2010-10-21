Ливерпуль – Наполи 1:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Ливерпуль сыграет с Наполи 11 декабря в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ливерпуль – Наполи.

Во вторник, 11 декабря, Ливерпуль на своем поле сыграет с Наполи в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Клоппа с коэффициентом 1,6, а на итальянцев – 4,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.

После пяти игр в активе Ливерпуля 6 баллов и третья позиция в группе C. Наполи, в свою очередь, набрал 9 очков и занимает первое место. Таким образом, чтобы сыграть весной в ЛЧ, англичан устроит либо победа со счетом 1:0, либо любая другая победа, но с разницей в два мяча.

Последние игры Ливерпуля:

08.12.18 (АПЛ) Борнмут – Ливерпуль 0:4

05.12.18 (АПЛ) Бернли – Ливерпуль 1:3

02.12.18 (АПЛ) Ливерпуль – Эвертон 1:0

28.11.18 (ЛЧ) ПСЖ – Ливерпуль 2:1

24.11.18 (АПЛ) Уотфорд – Ливерпуль 0:3

Последние игры Наполи:

08.12.18 (Серия А) Наполи – Фрозиноне 4:0

03.12.18 (Серия А) Аталанта – Наполи 1:2

28.11.18 (ЛЧ) Наполи – Црвена Звезда 3:1

25.11.18 (Серия А) Наполи – Кьево 0:0

10.11.18 (Серия А) Дженоа – Наполи 1:2

Последние очные встречи:

03.10.18 (ЛЧ) Наполи – Ливерпуль 1:0

04.08.18 (ТОВ) Ливерпуль – Наполи 5:0

04.11.10 (ЛЕ) Ливерпуль – Наполи 3:1

21.10.10 (ЛЕ) Наполи – Ливерпуль 0:0

Отметим, встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль – Наполи состоится на стадионе Энфилд.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 11 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени.