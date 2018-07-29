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Барселона – Тоттенхэм: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Барселона сыграет с Тоттенхэмом 11 декабря в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Барселона – Тоттенхэм.
Онлайн трансляция матча Барселона – Тоттенхэм
Онлайн трансляция матча Барселона – Тоттенхэм
iSport.ua

Барселона сыграет дома с Тоттенхэмом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Вальверде с коэффициентом 2,1, а на англичан – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.

После пяти игр “сине-гранатовые“ уже гарантировали себе первую позицию в группе. А вот у Тоттенхэма и Интера одинаковое количество баллов – по семь. Поэтому лондонскому клубу важно брать очки, чтобы весной сыграть в ЛЧ.

Последние игры Барселоны:

08.12.18 (Примера) Эспаньол – Барселона 0:4
05.12.18 (Кубок Испании) Барселона – Леонеса 4:1
02.12.18 (Примера) Барселона – Вильярреал 2:0    
28.11.18 (Лига чемпионов) ПСВ – Барселона 1:2    
24.11.18 (Примера) Атлетико – Барселона 1:1

Последние игры Тоттенхэма:

08.12.18 (АПЛ) Лестер – Тоттенхэм 0:2
05.12.18 (АПЛ) Тоттенхэм – Саутгемптон 3:1
02.12.18 (АПЛ) Арсенал – Тоттенхэм 4:2
28.11.18 (Лига чемпионов) Тоттенхэм – Интер 1:0
24.11.18 (АПЛ) Тоттенхэм – Челси 3:1

Последние очные встречи:

03.10.18 (Лига чемпионов) Тоттенхэм – Барселона 2:4
29.07.18 (ТОВ) Барселона – Тоттенхэм 3:2

Отметим, встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Барселона – Тоттенхэм состоится на стадионе Камп Ноу.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 11 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Барселона, Тоттенхэм, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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