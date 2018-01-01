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Ливерпуль – Наполи: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Ливерпуль – Наполи в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Ливерпуль – Наполи от букмекеров
Прогноз на матч Ливерпуль – Наполи от букмекеров
Getty Images

Во вторник, 11 декабря, Ливерпуль на своем поле примет Наполи в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Клоппа с коэффициентом 1,6, а на итальянцев – 4,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Ливерпуля можно поставить с коэффициентом 1,63, а на победу Наполи – 5,0.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль – Наполи состоится 11 декабря на стадионе Энфилд. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: Ливерпуль, Наполи, Лига Чемпионов, футбол, прогноз, ставки букмекеров
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