Ливерпуль – Наполи: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
Букмекеры определили фаворита матча Ливерпуль – Наполи в рамках Лиги чемпионов.
Во вторник, 11 декабря, Ливерпуль на своем поле примет Наполи в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Клоппа с коэффициентом 1,6, а на итальянцев – 4,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Ливерпуля можно поставить с коэффициентом 1,63, а на победу Наполи – 5,0.
Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль – Наполи состоится 11 декабря на стадионе Энфилд. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
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