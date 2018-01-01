Барселона – Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
Букмекеры определили фаворита матча Барселона – Тоттенхэм в рамках Лиги чемпионов.
Во вторник, 11 декабря, Барселона сыграет дома с Тоттенхэмом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Вальверде с коэффициентом 2,1, а на англичан – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Барселоны можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу Тоттенхэма – 3,2.
Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Барселона – Тоттенхэм состоится 11 декабря на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
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