Президент Лиона: Мы лучше Шахтера и мы не упустим свой шанс
Президент Лиона Жан-Мишель Ола прокомментировал предстоящий матч своего клуба с донецким Шахтером в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором будет разыграна путевка в плей-офф.
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“Шахтер - качественная команда, и я не буду ее недооценивать, но они проиграли Манчестер Сити, с которыми мы достигли положительного результата. Мы лучше Шахтера.
Мы должны играть на пределе своих возможностей и мы сделаем это. У Лиона два варианта выхода в плей-офф - победа или ничья. Поверьте, мы не упустим свой шанс“, - приводит слова Ола Le Progres.
Напомним, матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в среду, 12 декабря. Изначально встреча должна была пройти в Харькове, однако из-за введения военного положения, поединок перенесли в Киев на НСК Олимпийский.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Шахтер - Лион, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что полузащитник Лиона Танги Ндомбеле рискует пропустить матч с Шахтером. Также игрок донецкого клуба Ярослав Ракицкий может не сыграть в решающем для команды матче.
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