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Полузащитник Лиона может не сыграть в матче против Шахтера в ЛЧ

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Танги Ндомбеле рискует пропустить заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.
Танги Ндомбеле (слева)
Танги Ндомбеле (слева)
Getty Images

Полузащитник Лиона Танги Ндомбеле может не сыграть в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

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Как сообщает L’Equipe, в матче против Ренна (0:2) хавбек повредил лодыжку и пропустил вчерашнюю тренировку команды. Таким образом, футболист вряд ли попадет в заявку команды на решающий матч группового этапа еврокубкового турнира.

Во вторник, 11 декабря, Лион проведет предматчевую тренировку, после чего отправится в Киев.

Напомним, матч Шахтер - Лион состоится в среду, 12 декабря, в Киеве на НСК Олимпийский. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом этой встречи украинскую команду.

Ранее сообщалось, что матч Шахтер - Лион может пропустить игрок донецкого клуба Ярослав Ракицкий.

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Теги: Лион, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, футбол, травма
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