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Ракицкий рискует пропустить матч Лиги чемпионов против Лиона

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Ярослав Ракицкий может не помочь команде в борьбе за выход в плей-офф.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
ФК Шахтер

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий может не попасть в заявку команды на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Лиона. Об этом сообщил главный тренер Шахтера Паулу Фонсека.

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"Сможем ли мы рассчитывать на Ракицкого в поединке с Лионом? Мы еще не знаем, он сломал палец на ноге и не тренируется с нами. Мы посмотрим, сможет ли он выступить в следующем поединке.

А вот Тайсон восстановился и все будет хорошо, он сыграет с Лионом", - приводит слова Фонсеки сайт телеканала Футбол 1.

Напомним, встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится 12 декабря в Киеве на НСК Олимпийский.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого матча.

Отметим, что "горняки" запустили рекламу в киевском метро, чтобы привлечь фанатов на стадион.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Шахтер Донецк, Лион, Шахтер, Лига Чемпионов, футбол, травма, Тайсон, Паулу Фонсека
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