Ракицкий рискует пропустить матч Лиги чемпионов против Лиона
Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий может не попасть в заявку команды на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Лиона. Об этом сообщил главный тренер Шахтера Паулу Фонсека.
Читай также: Фонсека: Сделаем все возможное, чтобы весной вернуть Лигу чемпионов в Харьков
"Сможем ли мы рассчитывать на Ракицкого в поединке с Лионом? Мы еще не знаем, он сломал палец на ноге и не тренируется с нами. Мы посмотрим, сможет ли он выступить в следующем поединке.
А вот Тайсон восстановился и все будет хорошо, он сыграет с Лионом", - приводит слова Фонсеки сайт телеканала Футбол 1.
Напомним, встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится 12 декабря в Киеве на НСК Олимпийский.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого матча.
Отметим, что "горняки" запустили рекламу в киевском метро, чтобы привлечь фанатов на стадион.
Полная версия правил