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Шахтер в преддверии матча с Лионом запустил рекламу в киевском метро

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"Горняки" пытаются привлечь болельщиков на НСК Олимпийский.
Шахтер запустил рекламу матча с Лионом в метро
Шахтер запустил рекламу матча с Лионом в метро
ФК Шахтер

По решению УЕФА заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов Шахтер  - Лион состоится в Киеве на НСК Олимпийский вместо Харькова.

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Для того, чтобы привлечь болельщиков на стадион, "горняки" запустили рекламу в киевском метро.

"Больше, чем финал", - гласит лозунг предстоящего поединка Шахтера с французским клубом.

Напомним, матч Шахтер - Лион пройдет в среду, 12 декабря. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры считают "горняков" фаворитами этого поединка.

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Теги: Шахтер Донецк, Шахтер, Лион, Лига Чемпионов, футбол, НСК Олимпийский
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Комментариев (1)
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RomKa    07.12.2018, 19:32
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RomKa
да хрен вам
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