Шахтер в преддверии матча с Лионом запустил рекламу в киевском метро
"Горняки" пытаются привлечь болельщиков на НСК Олимпийский.
По решению УЕФА заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве на НСК Олимпийский вместо Харькова.
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Для того, чтобы привлечь болельщиков на стадион, "горняки" запустили рекламу в киевском метро.
"Больше, чем финал", - гласит лозунг предстоящего поединка Шахтера с французским клубом.
Напомним, матч Шахтер - Лион пройдет в среду, 12 декабря. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.
Отметим, что букмекеры считают "горняков" фаворитами этого поединка.
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