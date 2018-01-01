Шахтер – Лион: цены на билеты стартуют от 50 гривен

По решению УЕФА матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Лион состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Донецкий Шахтер в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет на НСК Олимпийский с Лионом.

Сегодня, 5 декабря, стартовала продажа билетов, которые можно приобрести посредством официального сайта и в розничной торговой сети Киева, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Стоимость - от 50 до 8000 гривен.

Напомним, матч Шахтер - Лион состоится в среду, 12 декабря. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Ранее сообщалось о том, что “горняки“ вернут деньги за купленные билеты на этот поединок в Харькове.