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Фонсека: Сделаем все возможное, чтобы весной вернуть Лигу чемпионов в Харьков

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Наставник "горняков" сожалеет о переносе матча.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека выразил надежду на то, что его команда сумеет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и Харьков снова сможет увидеть Лигу чемпионов.

"В матчах с Хоффенхаймом и Манчестер Сити у нас была фантастическая поддержка на ОСК Металлист. Нам очень жаль, что матч с Лионом перенесли.

Это неудобство для тех наших болельщиков, которые планировали посетить игру в Харькове. Однако мы сделаем все возможное, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК Металлист в следующем году. Надеемся на вашу поддержку в Киеве",- цитирует португальского специлиста официальный сайт Шахтера.

Напомним, УЕФА запретил проводить матч Шахтер - Лион в Харькове, поэтому встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийском.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Лион, Паулу Фонсека
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Источник: shakhtar.com

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