Шахтер вернет деньги за билеты на матч против Лиона

Все, кто приобрел билеты на матч в Харькове, смогут получить свои деньги обратно.

По решению УЕФА заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Лион состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

В связи с этим “горняки“ пообещали вернуть деньги болельщикам, которые приобрели билеты на матч в Харькове, где изначально должен был пройти поединок.

1. Билет приобретен в кассах ОСК Металлист. Возврат денег осуществляется только в кассах с 5 декабря. Кассир принимает заполненное заявление и оформляет акт о выдаче средств.



При себе необходимо иметь паспорт и билет, а также платежную карту (в случае, если ей была совершена оплата). Процедура осуществляется только лично. Вернуть билет за родственника или знакомого нельзя.



2. Билет приобретен на shakhtar.com или в приложении Shakhtar Tickets. Возврат денег осуществляется в кассах ОСК Металлист.

Средства будут возвращены на карту, с которой совершалась оплата, и поступят в течение 14 дней.



3. Билет приобретен на других интернет-ресурсах или в розничной сети. Возврат осуществляется там же, где происходила покупка. Возврат в кассах ОСК Металлист невозможен.



4. Студклуб и школы. Обращаться к координаторам, у которых приобретен билет. Возврат в кассах невозможен.



Вниманию болельщиков, которые ранее приобрели билеты и желают посетить матч в Киеве. Ваши билеты – действительны! Специально для вас клуб забронирует места в центральных секторах НСК Олимпийский.

С более детальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте донецкого Шахтера.