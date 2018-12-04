Президент Лиона: Мы не хотим видеть танки перед стадионом

Президент французского клуба прокомментировал перенос матча Лиги чемпионов из Харькова в Киев.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола высказался по поводу переноса матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера из Харькова в Киев.

"Игра пройдет в Киеве на стадионе Олимпийский. Мы возьмем на себя инициативу по организации поездки для болельщиков.

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В 2014-м, когда мы играли против Черноморца в Лиге Европы, мы видели танки перед стадионом в Одессе, и там был комендантский час. Это не помогало концентрации игроков, и мы не хотим снова это испытать.

Для нас самое главное - это вопрос безопасности, именно это меня беспокоит", - приводит слова Ола официальный сайт Лиона.

Напомним, матч Шахтер - Лион состоится в среду, 12 декабря, в Киеве на НСК Олимпийский.