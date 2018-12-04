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Официально: Матч Шахтер - Лион пройдет на НСК Олимпийском

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Заключительный матч Шахтера в рамках группового этапа Лиги чемпионов перенесли из Харькова в Киев.
НСК Олимпийский
НСК Олимпийский
instagram.com/olympic.nsc/

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион официально перенесен из Харькова в Киев.

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Как сообщает пресс-служба “горняков“, встреча состоится 12-го декабря на НСК Олимпийском. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Изначально встреча должна была пройти в Харькове, однако УЕФА заявил, что не будет проводить игры в городах, где введено военное положение.

Ранее в Харькове состоялся яркий перфоманс в преддверии матча Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом.

Отметим, что этот матч является решающим для донецкого клуба в борьбе за выход в плей-офф.

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Теги: Шахтер Донецк, Лион, Лига Чемпионов, футбол, НСК Олимпийский, Киев
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.12.2018, 18:24
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гость
хуле не во Львове блять? Где Шахтер и где стадион Динамо
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