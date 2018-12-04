Официально: Матч Шахтер - Лион пройдет на НСК Олимпийском
Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион официально перенесен из Харькова в Киев.
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Как сообщает пресс-служба “горняков“, встреча состоится 12-го декабря на НСК Олимпийском. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.
Официально! Матч @ChampionsLeague «Шахтер» – «Лион» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» 12 декабря.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 4 декабря 2018 г.
Подробности – скоро на https://t.co/CXvLcWhJLS. pic.twitter.com/EiA8hvWqqz
Изначально встреча должна была пройти в Харькове, однако УЕФА заявил, что не будет проводить игры в городах, где введено военное положение.
Ранее в Харькове состоялся яркий перфоманс в преддверии матча Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом.
Отметим, что этот матч является решающим для донецкого клуба в борьбе за выход в плей-офф.
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