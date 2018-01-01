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Чемпиона Англии могут исключить из Лиги чемпионов

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Следующий розыгрыш ЛЧ может пройти без Манчестер Сити.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити может понести наказание за нарушения правила финансового фэйр-плей четырехлетней давности.

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В 2014 году немецкий Spiegel сообщал, что "горожане" нарушили правила финансового фэйр-плей на суммой 188 миллионов евро. В клубе тратили деньги владельца Шейха Мастура, но отмечали их, как спонсорские.

"Мы оцениваем данную ситуацию. Над этим делом работает независимый орган. Очень скоро у нас будут ответы на интересующие вопросы и мы будем знать, что нужно делать в этом конкретном случае", - цитирует президента УЕФА Александра Чеферина The Guardian.

Отмечается, что УЕФА, в случае подтверждения нарушений со стороны Ман Сити, считают запрет на трансферы недостаточно сильным наказанием, а потому клуб могут исключить из Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, УЕФА, Лига чемпионов
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Источник: theguardian.com

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