Исполком УЕФА решил использовать систему VAR в Лиге чемпионов.

Исполком УЕФА подтвердил, что система видеоповторов (VAR) будет использоваться в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo — UEFA (@UEFA) 3 декабря 2018 г.

Напомним, тестирование системы VAR было одобрено в 2016 году.

Сейчас она используется во многих европейских топ-чемпионатах: испанской Ла Лиге, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона систему также начнуть использовать в АПЛ.