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Официально: система VAR появится в плей-офф Лиги чемпионов-2018/19

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Исполком УЕФА решил использовать систему VAR в Лиге чемпионов.
Система VAR
Система VAR
Getty Images

Исполком УЕФА подтвердил, что система видеоповторов (VAR) будет использоваться в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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Напомним, тестирование системы VAR было одобрено в 2016 году.

Сейчас она используется во многих европейских топ-чемпионатах: испанской Ла Лиге, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона систему также начнуть использовать в АПЛ.

 

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Теги: УЕФА, VAR, видеоповторы, Лига чемпионов
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Источник: uefa.com

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