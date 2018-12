Исполком УЕФА подтвердил, что система видеоповторов (VAR) будет использоваться в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo