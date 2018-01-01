Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матч Шахтер — Лион не состоится в Харькове

Комментариев: 0
Команды сыграют в другом городе.
Джорджио Маркетти
Джорджио Маркетти
Getty Images

Матч 6-ого тура Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом, который первоначально планировали провести 12 декабря в Харькове на ОСК Металлист - домашнем стадионе Шахтера в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, будет перенесен в другой город.

“Ни одна встреча под егидой УЕФА не состоится в месте, где действует военное положение“, цитирует заместителя генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти AFP.

“Мы до сих пор не решили, в каком городе будет сыгран матч“, - добавил чиновник.

Поединок может пройти во Львове или Киеве.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Лион
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: AFP

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь