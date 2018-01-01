Матч Шахтер — Лион не состоится в Харькове

Команды сыграют в другом городе.

Матч 6-ого тура Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом, который первоначально планировали провести 12 декабря в Харькове на ОСК Металлист - домашнем стадионе Шахтера в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, будет перенесен в другой город.

“Ни одна встреча под егидой УЕФА не состоится в месте, где действует военное положение“, цитирует заместителя генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти AFP.

“Мы до сих пор не решили, в каком городе будет сыгран матч“, - добавил чиновник.

Поединок может пройти во Львове или Киеве.