УЕФА официально утвердила создание третьего клубного турнира

Игры нового турнира будут проходить по четвергам.

УЕФА объявила о создании третьего еврокубка с 2021 года, сообщает официальный сайт УЕФА.

Новый турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды.

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Формат включает групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах и третьи места в группах Лиги Европы.

Новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней - так же, как в Лиге Европы.

Матчи будут проводиться по четвергам.

Таким образом, Лига чемпионов по-прежнему будет проходить по вторникам и средам, а Лига Европы и новый турнир - по четвергам.

Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе - в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).