Флешмоб к матчу Шахтер – Лион: в харьковском ТЦ оркестр исполнил гимн Лиги чемпионов
Оценят не только любители футбола.
Артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета подготовили для посетителей ТЦ Французский бульвар приятный сюрприз.
Под аккомпанемент оркестра они исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА.
Флешмоб вызвал большой интерес публики и был проведен два раза.
Кроме того, были представлены восьмиметровые баннеры, анонсирующие матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион, который будет заключительным для “горняков“ в 2018 году.
Напомним, матч Шахтер - Лион состоится в среду, 12 декабря.
Полная версия правил