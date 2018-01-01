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Флешмоб к матчу Шахтер – Лион: в харьковском ТЦ оркестр исполнил гимн Лиги чемпионов

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Оценят не только любители футбола.
Лига чемпионов
Лига чемпионов
uefa.com

Артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета подготовили для посетителей ТЦ Французский бульвар приятный сюрприз.

Под аккомпанемент оркестра они исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Флешмоб вызвал большой интерес публики и был проведен два раза.

Кроме того, были представлены восьмиметровые баннеры, анонсирующие матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион, который будет заключительным для “горняков“ в 2018 году.

Напомним, матч Шахтер - Лион состоится в среду, 12 декабря.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Харьков, Шахтер, Лион
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