Флешмоб к матчу Шахтер – Лион: в харьковском ТЦ оркестр исполнил гимн Лиги чемпионов

Оценят не только любители футбола.

Артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета подготовили для посетителей ТЦ Французский бульвар приятный сюрприз.

Под аккомпанемент оркестра они исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Флешмоб вызвал большой интерес публики и был проведен два раза.

Кроме того, были представлены восьмиметровые баннеры, анонсирующие матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион, который будет заключительным для “горняков“ в 2018 году.

Напомним, матч Шахтер - Лион состоится в среду, 12 декабря.