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Месси в третий раз стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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УЕФА объявил результаты голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

На официальном сайте УЕФА прошло голосование за звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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По итогам голосования победу одержал форвард Барселоны Лионель Месси. Аргентинец отметился голом в матче против ПСВ.

В голосовании Месси опередил Арьена Роббена (Бавария), Дриса Мертенса (Наполи) и Максвелла Корне (Лион).

Отметим, что Месси стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов уже в третий раз. До этого его признавали лучшим по итогам 1-го и 2-го туров.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Лига Чемпионов, лучший игрок, игрок недели, УЕФА, голосование, футбол
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