Месси в третий раз стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил результаты голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На официальном сайте УЕФА прошло голосование за звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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По итогам голосования победу одержал форвард Барселоны Лионель Месси. Аргентинец отметился голом в матче против ПСВ.

В голосовании Месси опередил Арьена Роббена (Бавария), Дриса Мертенса (Наполи) и Максвелла Корне (Лион).

Отметим, что Месси стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов уже в третий раз. До этого его признавали лучшим по итогам 1-го и 2-го туров.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов.